Köpeklerden kaçan dağ keçisi evin damına çıktı

Bayburt'ta köpeklerden kaçarken bir evin damına çıkan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kitre köyüne inen dağ keçisini çoban köpekleri kovaladı. Köy içerisinde köpeklerden kaçan dağ keçisi, bir evin damına çıkarak bir süre burada bekledi. Köydeki vatandaşlar tarafından kurtarılan ve beslenmesi için ahıra konulan dağ keçisi, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Kalçasından yaralı olduğu belirlenen dağ keçisi, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.