Kore Gazisi Kemal Galacoş son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek elini öptüğü Kore Gazisi Kemal Galacoş, 96 yaşında vefat etti. Galacoş Mutlu köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt'un Mutlu köyünde ikamet eden Kore Gazisi Kemal Kalacoş, önceki gün hayata veda etti. Galacoş'un cenazesi Mutlu köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Öte yandan Bayburt'a mitinge gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Gazisi Kemal Galacoş'un elini öpmüştü.

Galacoş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan anısını şöyle anlatmıştı:

“Ben miting alanından çıkıyordum Cumhurbaşkanımız geldi. Konuşmasını yaptı indi yanıma geldi. Beni yukarıdan görmüş ailesiyle birlikte yanıma geldi. Görmek istiyorum seni dedi. Tek başımaydım elimi öptü. Cumhurbaşkanımız elimi öpünce çok sevindim.”