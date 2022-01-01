Köy muhtarlarından Vali Epcim'e teşekkür

Bayburt'ta bir grup köy muhtarı Vali Cüneyt Epcim'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muhtarlar heyeti ile Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Epcim, sorun ve talepleri dinleyip bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim, ziyaret dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında gereken desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirtti.

Heyette yer alan muhtarlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katkılarıyla Cemevlerine verilen destekler ve köylerde sürdürülen çalışmalar için memnuniyetlerini bildirdi.

Vali Epcim'e de verdiği destekler dolayısıyla ayrıca teşekkür eden köy muhtarları ziyaretleri anısına çiçek takdim etti.

Ziyarette Merkez'e bağlı Demirışık Köyü Muhtarı İlhami Koçak, Harmanözü Köyü Muhtarı Burhanettin Uzunhan, Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, Kıratlı Köyü Muhtarı Nevzat Çiçek, Yaylalar Köyü Muhtar Vekili Abdullah Çabuk ile Demirözü İlçesi'ne bağlı Otlukbeli Köyü Muhtar Vekili Cengiz Kurt ile Damlıca Köyü Muhtarı İbrahim Tuzcuoğlu yer aldı.