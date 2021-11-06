Köylülerin abdest için başka köylere gitmesine neden olan yüz yıllık sorun tarih oluyor

Vali Cüneyt Epcim, yüz yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuşturulan Danişment Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayburt'un Merkez'e bağlı 450 nüfuslu Danişment Köyü'nde geçmişi bir asra dayanan içme suyu problemi tarih oluyor. Köyde yaşayanların susuzluk nedeniyle zaman zaman banyo ve abdest gibi günlük ihtiyaçları için komşu köylere gitmesine neden olan problem bir ay içerisinde ortadan kaldırılacak. Vali Cüneyt Epcim'in talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda 16 kilometre uzaklıkta tespit edilen kaynaktan çıkan su hazırlanan proje ile köy sakinlerine ulaştırılacak.

Çalışmalarına bugün itibariyle başlanan projenin bir ay içerisinde tamamlanacağını kaydeden Vali Epcim, sorunun çözümüne yönelik üç aydır saha çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Gelinen aşamada projenin teknik ve sosyal altyapısının tamamen bitirildiğine dikkat çekerek, “Bayburt'ta yaşanan müzmin problemlerden biri Danişment Köyü'müzün içme suyu problemiydi. Buna ilişkin üç aydır saha incelemesi yapıyorduk. Yüz yıllık bu problemi inşallah bir ay içerisinde Danişment Köyü'müze ulaştırarak çözmüş olacağız.” diye konuştu.

Vali Epcim, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yaşanan bu problemin çözümüne yönelik iki yıldır yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onlarca yıldır köyümüzün içme suyu problemi var. Depoya gelen bir kaynağımız var fakat bu köylülerimiz için yeterli olmuyor. Çok büyük bir gayret ve çaba sarf edildi. Son üç aydır sahada, dağlarda geziyoruz. Milletvekilimiz Fetani Battal'ın sorunun sosyal altyapısının hazırlanması konusunda büyük desteği oldu. Nihayetinde bugün itibariyle ilk kazma vuruldu. Bir ay sonra Danişment Köyü'ne saniyede 3 litre su ulaşacak şekilde bir çalışma yapıldı.”

Kaynağın oldukça kaliteli olduğuna vurgu yapan Vali Epcim, yapılan çalışmalarda bakteriye rastlanmadığına da dikkat çekti.

Vali Epcim, çözüme önemli katkıları olduğunu belirttiği Milletvekili Fetani Battal başta olmak üzere kaynağın tespit edildiği Merkez'e bağlı Söğütlü Köyü sakinlerine ve projeye destek olan arazi sahibi ünlü kalp cerrahı Dr. Necip Alp ve aile yakını Hamit Alp'e duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Yüz yıllık problemin çözülmesi ve suya kavuşmanın sevincini yaşana köy sakini Yaşar Durmuş ise şunları söyledi: “Almanya'da yaşıyorum. Köyüme geldiğimde ilk işim kabir ziyareti. Abdest almak istediğimde su olmadığını görünce öyle bir üzüntü yaşadım ki! Anlatamam. Dışarıdan biri geldiği zaman ‘Danişment Köyü'nün suyu yok.' dediklerinde bu bana dert oluyordu. Teşekkür etmekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Çok sağ olun. Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.