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“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle işçi olmaktansa işveren oldu

Bayburt’un Gökpınar köyünde Ziraat Mühendisi, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle işçi olmaktansa işveren oldu.

Bayburt'un Gökpınar köyünde Ziraat Mühendisi, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle işçi olmaktansa işveren oldu.


Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında kısa bir süre önce protokoller imzalanarak uygulamaya konulmuştu.


Proje kapsamında özellikle yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi hedeflenmekte.


Bu kapsamda Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de desteğiyle Gökpınar köyünden Ziraat Mühendisi Hakan Şen, işçi olmaktansa işveren olmayı tercih etti.


Projeden faydalanmak için 180 metre kare ağılı 1 hafta içinde yapan Şen, buraya işletmesini kurdu. Ağıla koyunları yerleştiren Ziraat Mühendisi Hakan Şen, besicilik yapmaya başladı.


Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “Üretici kardeşimizi tebrik ediyoruz. Kurumumuz olarak tüm üreticilerimizle beraber yürüyeceğiz. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesiyle Hakan Şen kardeşimiz işçi olmaktansa işveren olmayı tercih etti” dedi.

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