Köyün meraklı gençlerinin yeni tutkusu rafting

Bayburt'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karşıgeçit köyünün gençleri, kendi sosyal aktivitelerini oluşturarak, kendi imkanlarınca köy muhtarı Mustafa Okumuş aracılığıyla temin ettikleri can yelekleri ve botlarla Çoruh Nehri'nde 50 kilometrenin üzerinde bir mesafe kat edip, keyifli vakit geçirdiler. Karşıgeçit köyünden botlara binen gençler, Erzurum sınırları içerisinde yer alan Laleli Köyüne kadar botlarla giderek doyasıya eğlendiler.

Sosyal aktive yetersizliğinden dert yanan Burak Yıldız, Ömer Aydemir, Mustafa Tetik, Cemil Aydemir, Ali Yıldız, Sıtkı Köse, Yusuf Bayraktar, Bedirhan Köse isimli gençlerin yeni tutkusu ise yağışlar sonrası debisi artan Çoruh Nehri'nde rafting yapmak oldu. İmkanları zorlayarak, yeni hobi edinen gençler, köyde rafting yapmanın keyfini çıkararak, sosyal aktivite yetersizliğinden şikayetçi diğer gençlere örnek oldular. Tüm güvenlik tedbirlerini alarak, Çoruh Nehri'nde rafting yapan gençler, yetkili isimlerden kendilerine destek verilmesini istediler.

Etkinliği sorunsuz bir şekilde tamamlayan gençlerden Sıtkı Köse, Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi'nden destek beklediklerini vurgulayarak, "Bugün çok güzel bir havada Karşıgeçit köyünün gençleri olarak, güzel bir etkinliği tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafede, Karşıgeçit köyünden başlayıp, Laleli köyüne kadar giderek etkinliğimizi tamamladık. Bu etkinliğimizdeki en önemli unsur kazasız belasız tamamlayabilmekti, onu da başardık. Çoruh'un artan debisi ve akıntısıyla birlikte çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. Buradan muhtarımız Mustafa Okutmuş'a katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Bu etkinliği köyün gençleri olarak sadece biz yapmayalım, bu sporu Bayburt'ta yayabilmek için belediyemizden ve valiliğimizden desteklerini bekliyoruz. Çoruh rafting yapma potansiyeli yüksek bir nehir, umarım bu potansiyeli tüm şehre aktarabilir buradan rafting sporuyla ilgilenen gençler çıkarırız" dedi.