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KUDAKA 2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.


2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (Eylül-Ekim) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 4'üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.


Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje şu şekilde oldu:


1- Öğreniyoruz, Kalkınıyoruz - Bayburt İl Özel İdaresi


2- Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi - Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim, Sanayi, Ticaret A.Ş.


3- SPSS ve Uygulamaları Eğitimi Projesi - TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü


4 - Arpalı Çoruhla Güzelleşiyor - Arpalı Belediye Başkanlığı


5- Erzincan Valiliği Sosyal Medya Eğitim Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Projesi - Erzincan Valiliği


6- Çengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu Teknik Destek Projesi - Erzincan Belediyesi


7 - Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesi - Demirözü Belediye Başkanlığı


8 - TTO Uzmanlarının AR-GE Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler - Erzurum Teknik Üniversitesi.


KUDAKA'dan yapılan açıklamada, başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.


Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;


1. Başvuru Talep Formu


2. Destekleyici Belgelerin asılları


Başvuru Sahibi Karar Belgesi


Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)


Teknik Şartname


Proforma Fatura


Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri


Eğitim Müfredatı

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