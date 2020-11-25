KUDAKA 2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (Eylül-Ekim) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 4'üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje şu şekilde oldu:

1- Öğreniyoruz, Kalkınıyoruz - Bayburt İl Özel İdaresi

2- Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi - Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim, Sanayi, Ticaret A.Ş.

3- SPSS ve Uygulamaları Eğitimi Projesi - TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

4 - Arpalı Çoruhla Güzelleşiyor - Arpalı Belediye Başkanlığı

5- Erzincan Valiliği Sosyal Medya Eğitim Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Projesi - Erzincan Valiliği

6- Çengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu Teknik Destek Projesi - Erzincan Belediyesi

7 - Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesi - Demirözü Belediye Başkanlığı

8 - TTO Uzmanlarının AR-GE Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler - Erzurum Teknik Üniversitesi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

Başvuru Sahibi Karar Belgesi

Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

Eğitim Müfredatı