KUDAKA sonuç odaklı projeler Vali Pehlivan başkanlığında ele alındı

Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Baltacı, Bölgesel Kalkınma Uzmanı Lokman Altunbilek ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda KUDAKA 2019 yılı çalışma programında yer alan Bayburt Doğal Taş Sektörü “Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi” ile Yerel Kalkınma Fırsatları “Dede Korkut Obası” sonuç odaklı projelerinin yol haritası çizildi. Bayburt YDO Koordinatörü Fatih Baltacı'nın Güdümlü Proje Destekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda ayrıca projeler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, projelerin tahmini maliyetleri, eş finansman tutarları, proje uygulayıcıları ile proje ortaklarının görev ve sorumlulukları ele alındı.

Vali Pehlivan tarafından toplantı sonunda yapılan açıklamada yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.