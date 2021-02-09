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KUDAKA'dan istihdam desteği

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunulan ve KUDAKA Teknik Destek Programı kapsamında onaylanan “Eski Hükümlülerin Toplumsal Rehabilitasyonu” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt Yatırım Destek Ofisi hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Ayar katıldı.


Proje kapsamında Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim gören 15 eski hükümlünün farklı alanlarda mesleki bilgi ve beceri kazanımlarını sağlamak ve bu sayede toplumsal entegrasyona katkı sağlamak amacıyla iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilmesi ve ilgili alana ilişkin sertifikanın sağlanması planlanmaktadır.


Proje sonrasında iş makinesi operatörlüğüne ilişkin kapsamlı teknik bilgi ve beceriye sahip olacak eski hükümlüler daha nitelikli hale gelerek bu sayede hızlıca istihdama ve sosyal hayata adapte olabileceklerdir.

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