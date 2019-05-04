Kupayı kaldırdı, evlilik teklifi etti

Lig 3.Grup'u şampiyon olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdare Spor'un futbolcusu Eren Açıkgöz, kutlama için sahaya çıktığı sırada kız arkadaşı Tuğşah Eryürek'e evlilik teklifi yaptı.

Lig 3.Grup'ta ligin son haftasında sahasında Muğlaspor'u 3-1 mağlup eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Genç Osman Stadyumu'nda düzenlenen tören ilginç görüntülere de sahne oldu.

Futbolcuların tek tek anons edilerek sahaya çıktığı sırada ismi okunan sarı siyahlı ekibin 29 yaşındaki golcü futbolcusu Eren Açıkgöz, mikrofonu alarak, “Burada attığım çok güzel gollere sizlerde şahit oldunuz. Şimdi karşınızda hayatımın golünü atmak istiyorum” diyerek kız arkadaşı Tuğşah Eryürek'e evlilik teklifi yaptı. Açıkgöz, teklifi kabul eden Eryürek'in parmağına herkesin huzurunda yüzük taktı.

Tören'in ardından açıklamalarda bulunan Açıkgöz, “Kafamda böyle bir teklif vardı. Ama şampiyon olmayı bekliyordum. Çünkü böyle bir ortamda böyle bir teklif yapmak benim için daha da değerli olacaktı. Allah'a şükürler olsun bu anı yaşadık. Bizimde hayatımızda çok değerli bir anı olarak kalacak” dedi.

Tuğşah Eryürek ise, “Beklediğim bir teklif değildi. Çok duygulandım. Tebrik ediyorum herkesi çok büyük bir başarı elde ettiler. Sevgilimi seviyorum” dedi.