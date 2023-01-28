Kurak geçen günlerin ardından Bayburt beyaz gelinliğini giyindi

Bir süredir kar yağışının olmadığı Bayburt'ta uzun zaman sonra kar yeniden yağdı.

Gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. Karlı sabaha uyanan vatandaşlar dükkan önlerini süpürerek güne başladılar. Yağan karın ardından ise Bayburt Belediyesi ekipleri yollarda biriken karları temizleyerek vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldular.

Trafik akışının yoğun olduğu yerlerde ise yine Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri kar temizleme araçlarıyla yolları temizleyerek trafikte aksaklık yaşanmaması için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.

Kuraklık endişesi yaşayan vatandaşlar ise yağan karın ardından mutlu olduklarını ifade ederek, karın daha çok yağmasını istediler. Güne kar sürpriziyle uyanan ve dükkan önünü süpürerek işe koyulan esnaf Fatih Ataner, kar yağışından dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk, Allah'a şükürler olsun yağış başladı. İnşallah kar yağışı uzun bir süre devam eder de susuzluk, kıtlık olmaz. Biz de sabah temizliğimize başladık, dükkan önlerinde biriken karları temizleyerek güne başladık" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Bayburtlu vatandaş ise kuraklık yaşanmaması adına kar yağışının daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Bayağıdır Bayburt'a kar yağmıyordu, şu an kar yağdı çok mutluyuz. İnşallah daha fazla yağar. Kuraklık insanlar için olsun, hayvanlar için olsun kötü bir durum. İnşallah kar yağar, yağmur yağar da kuraklık görmeyiz" dedi.

Bununla birlikte kuru soğuğun ve ayazın etkili olduğu Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava yerini ılıman havaya bıraktı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre ise Bayburt'ta hafta boyunca kar yağışı etkili olacak, hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 derece arasında değişkenlik gösterecek.