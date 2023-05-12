Kural hayatta ve ayakta kalmak

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Bayburt Kapalı Spor Salonunda Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP6) "Kadına şiddete son" diyerek Karate Milli Sporcusu Antrenör Elyesacan Cibali önderliğinde ve lider hoca adayı Ayşenur Keleş’in katılımıyla ’Krav Maga’ savunma teknikleri eğitimi verilmeye başlandı.

Bayburt Kapalı Spor Salonunda Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP6) "Kadına şiddete son" diyerek Karate Milli Sporcusu Antrenör Elyesacan Cibali önderliğinde ve lider hoca adayı Ayşenur Keleş'in katılımıyla 'Krav Maga' savunma teknikleri eğitimi verilmeye başlandı.


Elyesacan Cibali ve Ayşenur Keleş eğitmenliğindeki derste, kız öğrencilerine gündelik hayatta karşılaşabileceği tehditler ve bu tehditlerden korunma yöntemleri öğretiliyor. Herhangi bir çatışmadan kaçınmaya teşvik eden Krav Maga'da savunma sporunda, kaçmanın imkansız veya güvensiz olduğu durumlarda, mümkün olduğunca çabuk şekilde kavgayı bitirmeye yönelik savunma teknikleri yer alıyor.


Öğrencilerin hayatın getireceği kötülüklere karşı daima hazır olmaları gerektiğinin bilincinin aşılandığı spor faaliyetinde başlarına bir şey gelmese bile hem sporlarını yapmış oluyorlar, hem de fonksiyonel anlamda yeni şeyler öğreniyorlar.

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