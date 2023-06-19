Kurban kesiminde ihtiyaç duyulabilecek malzemelere talep arttı

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Bayburt'taki vatandaşlar kurban kesiminde ihtiyaç duyabilecekleri muşamba, bıçak ve bıçak bileyici gibi eşyalara talep göstermeye başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşların hazırlıkları başladı. Dini bir görev olan kurban kesmeyi kendi imkanlarıyla gerçekleştirecek olan vatandaşlar bazı gerekli malzemeleri satın almaya başladı. Bayburt'ta çeşitli hırdavat ve plastik satılan bir mağazada çalışan Murat Kahraman, yoğunluğun şimdiden başladığını söyledi. Talep edilen ürünleri karşılayabilmek için yeni ürünler getireceklerini belirten Kahraman, “Yoğunluk şimdiden başladı. Vatandaşların birçoğu kurbanlarını kendi imkanları ile kesecekleri için özellikle yere serilecek muşambalara talep gösteriyor. Bunun yanı sıra olmazsa olmaz bıçak ve bıçak bileme aletlerine ilgi yoğun. Birkaç gün içerisinde de kurban poşeti, yeni bıçaklar ve benzeri ürünler getirerek vatandaşlara sunacağız. Son bir hafta kala kalabalığın artacağını düşünüyorum, zaten arife günü buralar dolup taşıyor. Gerekli malzemelerin fiyatları merak ediliyor, biz 30 metrelik muşambayı 37 liraya, bıçak bileme taşını 22 liraya, bıçak bileme aparatını ise 35 liraya satıyoruz” dedi.