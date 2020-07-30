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Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Bayburt’un Arpalı Beldesinde kendisine ait mandırada kurbanlık dananın saldırısına uğrayan besici hastanede hayatını kaybetti.

Bayburt'un Arpalı Beldesinde kendisine ait mandırada kurbanlık dananın saldırısına uğrayan besici hastanede hayatını kaybetti.


Olay, yaklaşık 10 gün önce Arpalı Beldesinde mandıra çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, besicilikle uğraşan Hacı Salih Genç, kendisine ait mandırada kurbanlık danaların bakımı yaptığı esnada bir dananın boynuzlu saldırısına uğradı. Yaralanan Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Genç, Bayburt'tan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hacı Salih Genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti.


Trabzonlu olan Genç, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

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