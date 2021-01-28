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Kurtoğlu'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.


İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, Başkan Hükmü Pekmezci'ye Bayburt'un ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından üretilen Dede Korkut, Bamsı Beyrek modeli ve Bayburt Kalesi rölyef biblolarını takdim etti.


Başkan Pekmezci hediyelerden dolayı Kurtoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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