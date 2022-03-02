Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sonuçlandı.

48 sporcunun yarıştığı turnuvanın finalinde Mustafa Serkan Yalçın ve Fikret Saka birinci olabilmek adına ter döktü.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de takip ettiği ve oldukça çekişmeli geçen final maçında kazanan Fikret Saka oldu.

Maçın ardından Başkan Pekmezci bilardo sporu ile ilgili anılarını katılımcılara anlatarak turnuvanın kazananı Saka ile hazırlık maçı yaptı.

Daha sonra dereceye giren 4 sporcu ödüllerini Pekmezci'nin elinden aldı.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından Başkan Pekmezci turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvanın daha koordineli bir şekilde önümüzdeki yıllarda tekrar düzenlenebileceğini ifade etti.

Program ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.