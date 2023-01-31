Kurtuluşun 105. yıl dönümü programı belli oldu

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlik programı belli oldu.

Kurtuluş günü 105. yıl etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler.

17-18-19-20 ve 21 Şubat olmak üzere 5 güne yayılan program ise şöyle:

17 Şubat 2023 - Cuma

14:00 “Bayburt” Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali (Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu)

18 Şubat 2023 - Cumartesi

13:30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)

19 Şubat 2023 - Pazar

12:00 Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakaları Finali (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

20 Şubat 2023 - Pazartesi

10:00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin Kabrini Ziyaret (Ulu Camii Bahçesi)

10:30 Miralay Sabri Bey'in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

11:00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)

14:00 “Zor Geçit Bayburt” Belgeseli'nin Galası

(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

21 Şubat 2023 - Salı

09:15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükran ziyareti.

10:00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)

10:15 21 Şubat Kurtuluş Töreni(Bayburt Belediyesi Önü)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları

Halk Oyunları Gösterisi

Kurtuluş Gününün Canlandırılması

Resmi Geçit Töreni

1. Seans: 14:00 / 2. Seans: 15:30

Oz Büyücüsü Çocuk Oyunu

Trabzon Devlet Tiyatrosu (Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

15:00 Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okunması

(Ulu Camii - Yakutiye Camii)

17:30 21 Şubat Kurtuluş Yemeği

(Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası)

18:30 Havai Fişek Gösterileri

19:30 21 Şubat Kurtuluş Gecesi (Kapalı Spor Salonu)