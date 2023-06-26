Kurumlar arası futbol müsabakası şampiyonu Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü oldu

Bayburt'ta düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona ererken, 22 takım içerisinde Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü şampiyon oldu.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Koşabiliyorken Koş' projesi çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında 22 takım performanslarını en iyi şekilde sergiledi.

Turnuvanın final maçında ise İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi İdare takımları karşı karşıya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonluğa ismini yazdıran takım oldu.

Bayburt'ta her yıl düzenlenen turnuvanın güzel bir şekilde sona erdiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, turnuvada kurumların bir araya geldiğini ve kaynaştığını belirterek, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

Bununla birlikte Türkiye'nin en genç İl Hakem Kurulu Başkanı olan Talat Saka'da final maçıyla birlikte jübilesini yaparak sahalara veda etti.