Kuşmer Yaylası'nda kardan mahsur kalan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma yetişti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylasında aracıyla kara saplanarak mahsur kalan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma yetişti.

Bayburt'tan Samsun'a gitmek üzere yola çıkan M.A., Kuşmer Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aracı kara saplanan M.A. durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri M.A'nın aracını yoğun çabalar sonucunda saplandığı yerden çıkardı. Ekiplere teşekkür eden M.A., ekiplerin kontrolünde güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

Ekipler, tipiden dolayı yolda ilerlemekte zorluk çeken M.A'ya yolu tarif ederek, Samsun'a gitmesine yardımcı oldular.