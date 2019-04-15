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Larvalarla mücadele hız kesmiyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle beraber başlattığı larvalarla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar ve fosseptik çukurları gibi alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar bahar ve yaz sezonu boyunca devam edecek.

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