LGS Türkiye birincisinden Vali Epcim'e ziyaret

Liselere Geçiş Sistemi dahilindeki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve ailesi eşliğinde Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, LGS'de Türkiye 1.si olan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan'ı tebrik ederek bu başarıda pay sahibi olan eğitim camiamıza ve öğrencimizin kıymetli ailesine teşekkür etti.