LGS ve YKS değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in başkanlığında LGS ve YKS çerçevesinde şube ve okul müdürleriyle sınav değerlendirme toplantıları yapılarak yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme çalışmaları çerçevesinde Valilik toplantı salonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ortaokul ve lise müdürleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirildi.

Bayburt Ölçme Değerlendirme Merkezinin yapmış olduğu sunum doğrultusunda Bayburt'un merkezi sınavlardaki başarısı değerlendirildi. Ortaokul müdürleriyle yapılan toplantıda Bayburt'un LGS karnesi, lise müdürleriyle yapılan toplantıda ise YKS karnesi sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler, AR-GE biriminin hazırlamış olduğu sunum doğrultusunda görüşülerek bu projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, LGS ve YKS'de gösterilen performansı içeren sunumu takip ederek genel başarı durumu ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptı. Ayrıca kentte ki başarı seviyesini daha yukarı çekmek için zaman kaybetmeden gerekli adımları atmak gerektiğini vurguladı. Yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında görüşleri dinledikten sonra toplantıya katılan tüm şube ve okul müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.