Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stad: Genç Osman

Hakemler: Serhad Ürkmez (xx), Murat Güçlü (x), Özgür Tolga Özcan (xx)

Bayburt İl Özel İdare: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal (xxx),Selçuk (xxx)( Dk 87 Eser), ,Haydar (xx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx)(Dk. 80 Yunus), Serdar (xx)(Dk. 57 Emre) ,Volkan (xx),İsmet (xxx)

24 Anagold Erzincanspor: Yaşar (), Muhammet (xx),Erdi (x)(Dk.70 Mustafa) ,Volkan (xx),Sabit (x)(Dk.72 Talha), Muhammed Enes (x), Sefa (x)(Dk.63 Tuncay) ,Hüseyin Cihan (xx),Gökhan (xx) ,Serkan (x)( Dk.60 Ertuğrul), Uğur (xx)( Dk. 79 Hüseyin)

Goller: Dk. 56 Yusuf Onur, 63 Emre, Bayburt İl Özel İdare,

Sarı Kartlar: Emre (Bayburt İl Özel İdare), Özkan, Muhammet (Anagold 24 Erzincanspor)