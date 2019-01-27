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Lider Bayburt Fatsa'yı 3 golle geçti

TFF.

3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare rakibi Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3-0'lık skorla kazandı.


Stad: Genç Osman


Hakemler: Ali Can Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)



Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan (xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xxx)(Dk. 74 Emre), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx)


Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say (xx)(Dk.70 Serkan), Mehmet (xx), Selim (x), Osman Berkay (x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir), Vedat (xx)



Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor)


Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor)

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