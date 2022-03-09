Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

Bayburt'taki marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran zabıta ekipleri, il genelinde faaliyet yürüten market ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı.

Özellikle marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stokçuluk ve fahiş fiyat artışı gibi konulardaki denetimler, denetim ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde aralıksız olarak devam etmektedir.” denildi.