Maskesiz yakalandı kendini uyaran polislere teşekkür etti

Bayburt'ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.

Bayburt'ta korona virüs denetimleri polisler tarafından sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Hafta içi kurulan halk pazarında denetimlerini sürdüren ekipler, halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde, vatandaşları maske ve mesafe kuralına karşı uyararak, kurallara uymayan kişilere de ceza yazdı. Polisler, maskesi olduğu halde maskeyi doğru takmayan vatandaşları maskenin doğru kullanması konusunda ikaz ederek, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı.

Maske konusunda kendisini uyaran pazar esnafı, polisten özür dileyerek, uyarıdan dolayı polislere teşekkür etti.

Maskesi çenesine takılı halde polislere denk gelen bir satıcının “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması ise adeta pes dedirtti.