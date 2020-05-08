Mehteran eşliğinde “Onbeşi”

Bayburt'ta her yıl Ramazan'ın 15'inci günü çocukların sokak sokak gezerek kutladığı “Onbeşi” bu yıl mehteran takımının gösterisiyle gerçekleşti.

Kentte korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, mehteran takımı Zahit Mahallesi'nden başlayarak marşlar eşliğinde sokak turu yaptı. Balkonlara çıkarak görüntüleri izleyen çocuklar, Türk Bayrakları açıp alkışlarla mehteran takımına eşlik etti.

Bayburt'ta Ramazan'ın 15'inci günü çocukların asırlık bir geleneği yaşattığını hatırlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, pandemi dolayısıyla evden çıkamayan çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Kurtoğlu şunları kaydetti: “Bu geleneğimizde iftar sonrası çocuklar ellerindeki poşetlerle neşe içerisinde kapı kapı dolanarak evlerden maniler eşliğinde şeker veya kuru yemiş toplarlar. Maalesef dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle çocuklarımız balkonlarda kaldılar. Biz ise çocuklarımıza mehter takımı ile geldik. Çocuklarımız üzülmesinler kısa bir süre sonra caddelerimizi neşeli bir şekilde dolduracaklar ve mutluluğumuz daim olacak. Buradan bütün Türkiye çocuklarına Bayburt'tan selamlarımızı iletiyoruz”