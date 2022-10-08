“Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi ve Taramalar” etkinliği düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütünün en fazla ölüme neden olan önlenebilir kanser türleri arasında gösterdiği meme kanseri, Bayburt Üniversitesinde Ekim ayının sağlık gündemi olarak belirlendi. Dede Korkut Külliyesi Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi ve Taramalar etkinliğinde, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Eğitim Hemşiresi Neslihan Kaymak ve İffet Demir tarafından meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi ve taramalar hakkında eğitim verilerek katılımcıların soruları cevaplandı.

Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, her türlü hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin, meme kanserinde de hayati önem taşıdığını belirterek toplumu bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi.

Bülbül "Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Meme kanserinde erken teşhisinin öneminin ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Ülkemizde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü, 26 Ekim ise meme kanserini sembolize eden Pembe Kurdele Takma Günü olarak kabul edilmiştir. Tüm bu farkındalık çalışmaları bizleri mücadelenin etkisine ikna etmek üzere tasarlanmıştır. Meme kanserine karşı mücadelenin en önemli silahı bilgilenme ve erken teşhistir. Bu gerçeği gündem olarak kamusallaştıran etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik, davetli konuşmacılara belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonlandı.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bülent Bayraktar ve Doç. Dr. Engin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.