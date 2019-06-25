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Meteoroloji'den "sıcak hava" uyarısı!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da meteorolojiden sıcak hava uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da meteorolojiden sıcak hava uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “25 Haziran 2019 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 - 15. 00 saatleri arasında güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir” denildi.

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