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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Karadeniz'de (Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin) bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın (Cuma) bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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