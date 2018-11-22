Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi

Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla Bayburt Müftülüğü tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve slayt gösterimiyle devam etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan programın açılışında Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Pehlivan, “Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sevgili Peygamberimizi bütün İslam dünyası olarak, saygıyla rahmetle anarken, bu hafta boyunca yapılacak etkinlikler, numune-i imtisal olan o örnek insanı inşallah daha yakından tanımaya ve anlamaya vesile olur.” temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim demiştir. Bu bağlamda bütün insanların güzel ahlaka sahip olması ve ebetteki gençlerimizin güzel ahlaklı bir şekilde yetişmesi en büyük idealimiz olmalıdır. Bugünü omuzlayan dünün gençliğidir, yarını omuzlayacak olan da bu günün gençliğidir. Eğer biz bu günün çocuklarını, gençlerini en iyi şekilde ahlaklı bilgili bir şekilde yetiştirebilirsek, Allah'ın izniyle gelecek kaygımız olmayacaktır.” dedi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise açılışta kısa bir konuşma yaparak Mevlid-i Nebi Haftası ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferansı verdi.

Program Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç'e Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından verilen plaket takdiminin ardından sona erdi.

Konferansa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er Kurum amirleri, Din Görevlileri ve vatandaşlar katıldı.