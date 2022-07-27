Mevlütoğulları'ndan Başkan Pekmezci'ye teşekkür plaketi

Bayburt Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulunarak Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Bayburt esnafına sağlanan katkılardan dolayı esnaf adına teşekkür plaketi takdim etti.

Mevlütoğulları şenlik döneminde esnafın işlerinin oldukça açıldığını belirterek bu çerçevede katkılarından dolayı Başkan Pekmezci'ye şükranlarını sundu.

Ziyaretlerinden dolayı Mevlütoğulları'na teşekkür eden Başkan Pekmezci ise oldukça yoğun bir şölen haftasını geride bıraktıklarını söyleyerek “Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Dede Korkut adına bu yıl 26. sını düzenlediğimiz Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerimiz de şehrimiz oldukça yoğun günler geçirdi. Özellikle şölenlerimiz için baba ocağına gelen hemşehrilerimiz olduğu gibi tatillerini şölenlere denk getirerek şehrimize teşrif eden hemşehrilerimizde oldu. Şehrimizde yaşanan bu yoğunluk Bayburt'umuzu canlandırdığı gibi esnafımızın da yüzü güldü. Esnafımızın işleri açıldı. Biz Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin tüm kesimlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile esnafımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.