Mezrada rahatsızlanan vatandaşa karlı yollar açılarak ulaşıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesi sınırındaki Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Bani mezrasında nefes darlığı çeken kronik obstrüktif akciğer hastasına, kar ve tipiden kapanan yollar açılarak sağlık ekiplerinin ulaşması sağlandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Zaman zaman sürgünün yaşandığı Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı mevkiinde karayolları ekipleri rotatifle (kar püskürtme) yol açma ve genişletme çalışmasını sürdürüyor. Kar ve tipi dolayısıyla kapanan Bani mezrasındaki hastanın yardımına da sağlık ve il özel idaresi ekipleri yetişti. Demirözü 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ekipleri, Otlukbeli'ne bağlı Bani mezrasına vaka çıkışı yaptı. KOAH, tansiyon ve kalp hastası olan vatandaşa ulaşmak için ekipler seferber oldu. Kar ve tipiden dolayı kapalı bulunan mezra yolu rotatifle açılarak sağlık ekiplerinin gidebilmesi sağlandı. 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan hastaneden dönüş yolunda sağlık ekiplerinin içerisinde bulunduğu ambulans Otlukbeli köyü yakınlarında kara saplandı. Ambulans sürücüsü yürüyerek köye dönüp vatandaşlardan yardım istedi. 3- 4 kişi küreklerle gelip ambulansı saplandığı yerden çıkarılmasına yardım etti. Beşpınar köyünden getirilen çekme halatıyla ambulans çekilerek kurtarıldı.