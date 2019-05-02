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MHP Bayburt heyeti, Bahçeli'yi ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


Başkan Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Ötünç, Bayburt Belediye Meclis Üyeleri, MHP Bayburt İl Genel Meclis Üyeleri, MHP ilçe ve belde başkanlarından oluşan heyetle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret ettiler.

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