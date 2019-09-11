MHP lideri Bahçeli Bayburt'a geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşekkür ziyareti için Bayburt'a geliyor.

MHP lideri Bahçeli 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretleri kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Bayburt'ta olacak. Bahçeli Cumhuriyet Caddesi'nde Bayburtlulara hitap edecek.

Bayburt temasları kapsamında ilk olarak Bayburt Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Bahçeli, Cumhuriyet Caddesi'ndeki teşekkür konuşmasının ardından Erzincan'a hareket edecek.

Başkan Pekmezci'den davet

Bahçeli'yi Bayburt'ta ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Sayın Genel Başkanımızın Bayburt'umuzu onurlandıracak olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Tüm vatandaşlarımızı 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Cumhuriyet Caddesi'ndeki programımıza davet ediyorum“ dedi.