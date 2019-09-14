MHP lideri Bahçeli: "İhanet imanın karşısında duramaz. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemek”

MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 T seçim ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta halka hitap etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada, "Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, yola devam edecektir. İhanet imanın karşısında duramaz. Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir. Bunun başka çaresi yoktur. Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretleri kapsamında 9'ncu durağı Bayburt oldu.

Bayburt'ta halka hitap konuşmasına teşekkürle başlayan Bahçeli, “Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, yola devam edecektir” diyerek, “İhanet imanın karşısında duramaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkat alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur" dedi.

Bahçeli, muhalefetin amacının Yenikapı ruhunu zedelemek olduğunu ifade ederek, “Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler. CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor. Bunların bildiği Yenikapı'da hizmet aracı sergisi açmaktır. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemektir. Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır. Partisinden istifasıyla kulağına fısıldanan gündeme uygun yapan serok Ahmet ikide bir başını kaldıran kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş. Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar, bu iddiaların alayı palavradır" şeklinde konuştu.

Bahçeli, sıranın Fırat'ın doğusuna geldiğini kaydederek, “Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Bayburt programının ardından karayoluyla Erzincan'a hareket etti.