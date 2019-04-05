MHP'li başkan 15 yıl sonra tekrar görevde

Bayburt Belediye Başkanlığını 15 yıl aradan sonra yüzde 56,49 oy oranıyla yeniden alan MHP'li Başkan Hükmü Pekmezci, eski Başkan Mete Memiş'ten görevi devraldı.

2004'te yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını 7 oy ile kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hükmü Pekmezci, aradan geçen 15 yılın ardından tekrar göreve seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Bayburt Belediyesine gelen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi belediye binası önünde eski Başkan Mete Memiş ve belediye personeli karşıladı. Belediye binası önünde gerçekleşen kurban kesimi ve duaların ardından başkanlık makamına geçilerek devir teslim töreni yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Pekmezci, "Bugün burada bir bayrak yarışının teslim töreninde bulunuyoruz. Bayburt halkının teveccühü ile bize 5 yıllığına yeni bir görev lütfettiler. Bütün Bayburt halkına şükranlarımı arz ediyorum. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. 15 yıl sonra 7 oy ile kaybettiğim belediyeye Bayburt halkının ortaya koyduğu teveccüh ile bugün tekrar aranızda bulunuyorum" dedi.

"Bayburt için güzel işler yapmak arzusundayız"

Devraldığı görevin kutsi bir görev olduğunu ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirme bilincinde olduğunun altını çizen Başkan Pekmezci, "Kuşkusuz ki, aldığımız görev önemli bir görev, kutsi bir görev. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bayburt için güzel şeyler yapmak arzusundayız. İnşallah bunu başaracağız. Bugün burada belediye meclisi üyesi arkadaşlarımla beraber, teşkilatımızla beraber sizlerin huzurunda Bayburt halkına layık olabilme adına elimizden gelen gayreti sarf ederek Bayburt'a güzel şeyler yapma arzusundayız. Gün gelecek bugün sayın başkanımız Mete Memiş Bey'in bize emanet ettiğini bizden sonra geleceklere bizler de emanet edeceğiz. Biz bu şehirde gönülleri vatan sevgisiyle dolu, gerçek manada vatanı sevenlerin bulunduğu bu şehirde onlara hizmet etmek kadar, önemli bir görev kabul etmiyoruz. Allah nasip ederse bu 5 yıl içerisinde elimizden geldiği kadarıyla o gayreti sarf edeceğiz. Bayburt'u layık olduğu yere getirmek en büyük arzumuzdur. 5 yıllık görev süresi boyunca şehrimize hizmet eden Mete Memiş başkanımıza, belediye meclis üyelerine ve personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vaat ettiğimiz her çalışmayı Bayburt halkıyla buluşturduk"

Başkanlık görevini Hükmü Pekmezci'ye devreden eski Başkan Mete Memiş ise, "Bu bir görevdi. 5 yıllığına Bayburt Belediye Başkanlığına Bayburt halkı Mete Memiş'i uygun görmüştü. Allah'a hamd ediyorum 5 yıllık süre içerisinde Bayburt halkına yapmayı vaat ettiğimiz her çalışmayı Bayburt halkıyla buluşturduk. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyorum ki, böyle güzel bir şehre hizmet etmeyi bana nasip etti. Bayburt Belediyesi olarak yapılması gerekenler noktasında hiçbir şeyi ihmal etmeden bütün arkadaşlarımızla elimizden geleni yerine getirdik. Bugün bunun sevincini yaşıyorum. Bayburt'ta bugüne kadar ilk belediye başkanımız İbrahim Ağa'dan son belediye başkanımız Hacı Ali Polat Bey'e kadar bu arada bütün başkanlık görevleri süresinde Bayburt'a hizmet etmiş olan başkanlarımıza, belediye personeline teşekkür ediyorum. Bayburt halkına bu görev süremiz içerisinde bize gösterdikleri ilgiden, alakadan dolayı misafir, mukim ve gurbette olanlarına teşekkür ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında hükümetimize Bayburt'a hizmet etme noktasında bize yaptıkları yardımdan dolayı şahsım ve şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok değerli belediye başkanımıza, Hükmü Abi'ye yapacağı çalışmalar için yapacağı hizmetler için başarılar diliyorum. Seçimden dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski başkan Memiş, Belediye Başkanı Pekmezci'ye şehrin anahtarını takdim etti. Başkan Pekmezci ise yaptıkları hizmetlerden dolayı eski Başkan Memiş ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan'a hediye takdim etti.

Devir teslim töreninin ardından eski Başkan Memiş'i kapıya kadar uğurlayan Başkan Pekmezci, Bayburt Ortaokulu önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etmeye başladı.