MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Bayburt ilimizin başarılı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendilerinin Bayburt ilindeki başarılı hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette bir süre sohbet eden Belediye Başkanları iki komşu il olarak fikir alış verişinde bulundular. Karşılıklı hediye takdiminde bulunan Hükmü Pekmezci ve Bekir Aksun birbirlerine görevlerinde başarılar dilediler.