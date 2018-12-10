MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci

Bayburt eski Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne giden Hükmü Pekmezi, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz'la görüşerek, adaylık başvurusunu yapmıştı. Pekmezci, Ankara'dan Bayburt'a dönerken ise ismi MHP Genel Merkezi tarafından açıklandı.

Pekmezci, adaylığıyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah'tan hakkımızdan hayırlısını nasip etmesini diliyorum" dedi.

1999-2004 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Pekmezci, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Bayburt Belediye Başkan adayı oldu.

Hükmü Pekmezci kimdir?

1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bayburt'ta, yüksek öğrenimini 1973-76 yılları arasında Erzurum Eğitim Enstitüsü F.K.B. bölümünde tamamlayarak Fen Dersleri Öğretmeni olarak mezun oldu ve aynı yıl Gümüşhane Öğretmen Lisesine, ardından da Gümüşhane Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak atandı. 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir (Ülkücü Öğretmenler Derneği) Gümüşhane Şube Başkanlığını yürüttü ve 1981 yılının Temmuz ayına kadar Gümüşhane'deki hizmetine devam etti.

1981 yılında askerlik dönüşü Bayburt Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak göreve başladı. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünde Lisans tamamlayarak 1987 yılında aynı fakülteden Kimyager olarak mezun oldu.

1989 yılı sonuna kadar Şube Müdürü olarak yürüttüğü hizmetin ardından 1990 yılında Bayburt İl Turizm Müdürü olarak atandı ve 11 Ocak 1999 tarihine kadar bu görevi ifa etti.

Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu yönetim kurulunda görev aldı, aynı cemiyette Genel Sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla Profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; Genel kaptanlık, As Başkanlık ve Başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesinin kuruluş aşamalarında görev aldı.

1999 Yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan seçimlerde MHP'nin Bayburt Belediye Başkan adayı olan Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.