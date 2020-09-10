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Milletveki Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci'den Bakan Kurum'a ziyaret

Bir dizi çalışma ziyaretleri için Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiler.

Bir dizi çalışma ziyaretleri için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiler.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt'ta yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm konusunu Bakan Kurum ile istişare ettiler. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm ile ilgili taleplerini Bakan Kurum'a ileten Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt'ta devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan diğer projeler hakkında da bilgi verdiler.


Bayburt'ta yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm konusunun masaya yatırıldığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, “Bayburt'umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için hem şehrimizde, hem il dışında çalışmalarımıza ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bugün de Milletvekilimiz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kentsel Dönüşüm konusunu Bakanımızla istişare ettik. Bayburt için daha iyi neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Milletvekilimizle birlikte taleplerimizi ilettiğimiz Bakanımız Kentsel Dönüşüm'ün takipçisi olacağını ve kendi koordinatörlüğünde oluşacak heyetle çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.


Yaptığımız görüşmede Gençosman Kentsel Dönüşüm başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un kendi bakanlığı ile ilgili ilimizdeki bütün sorunları masaya yatırmış olduk. Bayburt'un gelişimine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden bakanımıza ilimize olan bu yaklaşımı sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Milletvekilimiz Fetani Battal'a da gayretlerinden ötürü ayıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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