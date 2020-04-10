Milletvekili Battal, Bayburt'ta korona virüs istatistiğini açıkladı

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, korona virüs konusunda Bayburt'ta verilen mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayburt'ta salgın konusunda örnek bir mücadele verildiğini şimdiye kadar 373 test gerçekleştiğini ve bunlardan 38'inin pozitif olarak sonuçlandığını aktaran Battal, 3 vatandaşın da korona virüs nedeniyle vefat ettiğini bildirdi. Ayrıca il genelinde bin 517 aileye bin lira nakdi yardım yapıldığını, bu sayının ikinci etapla birlikte 5 bin 321 aileye ulaşacağını ifade eden Battal, salgın konusunda mücadelenin merkezinde yer alan sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

“373 test gerçekleşmiş 38 vaka”

Milletvekili Battal, “Korona virüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu tarafa çok büyük bir yönetim iradesi gösteren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim beye, yine mücadelenin sağlık boyutunda organizasyonun başında olan Dr. İlker beye, hastanemizin başhekimi Dr. Turhan beye ve özellikle orada bu mücadelenin ortasında yer alan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza çok şükranlarımı sunuyorum. Yine ilk günden bugüne kurallara harfiyen uyan Bayburtlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne 373 test gerçekleşmiş, 38 vaka pozitif olarak test edilmiş, bu hastalarımız tedavi altına alınmış ve bu süreçte 3 hastamız da vefat etmiştir. Vefat eden hastalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Çalışmalarından ötürü belediyelere teşekkür eden Bayburt Milletvekili Fetani Battal, “Bugünlerin çok önemli günler olduğunun hepimiz farkındayız. İnşallah ülkemiz bunu en az hasarla atlatacak. Ülkemiz akıl ve sabırla vermiş olduğu bu mücadelenin onu daha güzel günlere taşımasına vesile olacaktır. Sabır en büyük silahımız sebat en güzel mücadele desteğimizdir. Bu süreçte bu mücadelede yer alan bütün belediye başkanlarımıza, merkezimizin hijyeninde ve halkımızın taleplerinde gece gündüz yer alan bütün belediye çalışanlarımıza ve onların başında bu mücadeleyi sürdüren Hükmü Pekmezci beye yine ilçelerimizde bu mücadeleyi büyük bir özveriyle yürüten belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet mensuplarımıza, askerlerimize çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bayburt'ta bin 517 aileye bin lira nakdi yardım yapıldığını ve bu sayının 5 bin 327'ye yükseleceğini kaydeden Battal, şöyle konuştu:

“Şunu müşahede ediyoruz ki; memleketimiz büyük bir iradeyle bu süreci götürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinesinde her adım en ince ayrıntısına kadar aklın ve ilmin gösterdiği yolda devam etmektedir. Bu çerçevede yapılan sosyal yardımlar kapsamında şu ana kadar bin 517 aileye 1000 Türk Lirası temin edilmiş ve son tahlilde 5 bin 321 aileye 1000 Türk Lirası destek temin edilmiş olacaktır. Yine bakanlıklarımız bu süreçte işinden olan ve küçük esnafımızın da desteklenmesi konusunda ayrı bir çalışma yürütmektedir. Ben inanıyorum ki, dişimizi sıktığımızda Bayburt olarak biz 2-3 hafta çerçevesinde bu problemi en aza indirmiş ve sulhümüzü, sağlığımızı, sıhhatimizi yeniden temin etmiş olacağız. Bu mücadeleye katkı sunan bütün dostlara, bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, bu mücadeleyi sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devleti en iyi sonuçlarla sonuca ulaşacaktır. Yine bu çerçevede sayın cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” projesine destek veren Bayburtlu iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Bayburt'ta ihtiyaçlı ailelere ihtiyaç kolilerinin teslim edilmesinde valiliğimiz aracılığıyla katkılar sunan Bayburtlu hayırsever insanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”