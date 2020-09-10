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Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Çalışma ziyaretleri için Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Çalışma ziyaretleri için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt'ta yapılmakta olan ve planlanan yatırımları Bakan Kasapoğlu ile istişare ettiler.


Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci “Milletvekilimizle beraber Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ederek şehrimizde yapılacak olan projeler hakkında görüş ve önerilerimizi sunarak yapmayı planladığımız semt sahaları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Bakanımızda Bayburt için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediler. Bu hususta kendilerine teşekkür ediyorum. Bayburt'umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Milletvekilimiz Fetani Battal'a da gayretlerinden ötürü ayıca şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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