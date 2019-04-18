Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyareti

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonucu Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Mecit Türkoğlu ile birlikte ziyarete gelen Milletvekili Battal, Başkan Pekmezci'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ise, misafirlerine teşekkür etti ve istişarelerde bulunarak Bayburt'a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.