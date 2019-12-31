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Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Makamda bir süre gündeme dair sohbet eden Milletvekili Fetani Battal ve Başkan Pekmezci, Bayburt için hep birlikte hizmet edeceklerini belirttiler. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Milletvekili Battal, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ise Milletvekili Battal'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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