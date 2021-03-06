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Milletvekili Battal'dan Vali Epcim'e ziyaret

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.


Vali Epcim, görüşmenin ardından Milletvekili Battal ile Başkan Polat'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.


Milletvekili Battal ile Başkan Polat ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

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