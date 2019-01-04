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Milletvekili Fetani Battal Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Ziyaret vesilesiyle İlimizle ilgili yatırımlar ile çeşitli konular hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu, devam etmekte olan ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur da yer aldı.

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