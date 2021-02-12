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Milletvekilleri Bakbak ile Ekinci, Vali Epcim'i ziyaret etti

AK Parti 27.

dönem Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Milletvekili Bakbak ile Ekinci, Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Ziyaretleri anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Milletvekilleri Bakbak ile Ekinci daha sonra valilik makamına geçti.


Burada Milletvekilleri Bakbak ve Ekinci ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.


Milletvekilleri Bakbak ile Ekinci ise Vali Epcim'e, misafirperliği ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.


Ziyarette AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut ile partililer yer aldı.

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