Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bayburt Belediyesini ziyaret etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburt Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürlerinin karşıladığı Milli Eğitim Bakanı Tekin beraberindekilerle ile birlikte Başkan Pekmezci'nin makam odasına geçti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkanı Pekmezci, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Belediye tarafından bu yıl 17-23 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan 27. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine Bakan Tekin'i davet eden Başkan Pekmezci, Türk Dünyasının ortak atası Dede Korkut'un Bayburt'la olan bağını, hikâyelerinde Bayburt'un yer aldığını ve mezarının şehirde bulunduğu konusunda çeşitli bilgiler aktardı.

Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dâhil edilmesinin Bayburt için çok özel anlamlar taşıdığını söyleyen Başkan Pekmezci, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılında kendisine takdim edilen belgenin Belediyede yer aldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in daha önce rektörü olduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof Dr. Gültekin Akengin ve beraberindeki yaklaşık 25 akademisyenin geçtiğimiz yıl organize ettiğimiz 26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine yaptıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanı Pekmezci, Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Dede Korkut adına düzenlenen uluslararası şölenlerin gelecek nesillere aktarılması ve geleneğin sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyarette, Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan MilliEğitim Bakanı Tekin'e Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediye ziyaretinin ardından programına Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Bayburt İl Teşkilatlarını ziyaret ederek devam eden Millî Eğitim Bakanı Tekin, programlarının son bölümünde emekli öğretmenlerden Halit Eşkan'ı evinde ziyaret ederek bayramını tebrik etti.