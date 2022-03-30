Milli Eğitim Müdürü Tomar basın mensuplarıyla bir araya geldi

Gazeteciliğin zor bir görev olduğunu dile getiren Tomar, halkın sesi olma noktasında gazetecilere büyük bir iş düştüğünü söyledi. Basının sorunlarına değinen Tomar, basın mensuplarının sahada karşılaştığı sorunları dinleyerek, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gayretinde bulunacaklarını ve basının destekçisi olacaklarını kaydetti. Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tomar, programa katılan basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.