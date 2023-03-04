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Minik Eller Tasarlıyor Projesi ile öğrenciler hayallerindeki evleri tasarladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesinde ilkokul öğrencileri, ocak-şubat ayları için belirlenen "Hayalimdeki Ev" teması dahilinde çalışmalarını tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Minik Eller Tasarlıyor projesinde ilkokul öğrencileri, ocak-şubat ayları için belirlenen "Hayalimdeki Ev" teması dahilinde çalışmalarını tamamladı.


Temel eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilere erken yaşta tasarım felsefini benimsetmek ve öğrencilerin hayal gücünü gerçek hayatla birleştirmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje sürecinde ilkokul öğrencileri ocak-şubat ayları temasında hayalindeki evleri tasarladı. Tasarlanan eserler Maden İlkokulunda bir araya getirilerek değerlendirme sürecine alındı.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Maden İlkokulunu ziyaret ederek jüri üyeleri tarafından değerlendirilen eserleri yakından inceledi. Öğrencilerin tasarladıkları evler, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği bildirildi.

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